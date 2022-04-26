Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza - Haberler

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Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Adana'da yasa dışı avlanan 6 balıkçıya 65 bin 9745 lira ceza

Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 65 bin 9745 lira para ceza uygulandı.

Adana'da yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 6 kişiye 65 bin 9745 lira para ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan alınan bilgiye göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, misina ağı ile su ürünleri avladığı tespit edilen 3 balıkçıya 6 bin 534 lira, ışıkla avcılık belgesi düzenlenmemiş gemide ışıkla avcılığa ilişkin teçhizat bulunduran 3 balıkçıya 59 bin 440 lira olmak üzere toplam 65 bin 974 lira para cezası uygulandı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Akdeniz, Adana, su, 3. Sayfa, Haberler

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