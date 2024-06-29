Adana'da yapılan operasyonda 672 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'nın Kozan ilçesinde bir iş yerine yapılan operasyonda 672 adet uyuşturucu hap ele geçirilirdi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kozan Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çulhacı İşhanı'nda yer alan iş yerinde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İş yerine operasyon yapan polis, 672 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. İş yerinde bulunan K.B., B.C., M.E.S. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - ADANA