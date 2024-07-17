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Adana'da yapılan narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı

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Adana'da bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında 44 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 1 kilo 837 metamfetamin ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da bir haftada yapılan narkotik operasyonlarında yakalanan 44 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 1 kilo 837 metamfetamin ile çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 7-13 Temmuz tarihlerinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı çalışmalarda 66 şüpheliyi yakaladı.

Yakalanan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda toplam 569 gram esrar, 40 bin 662 uyuşturucu hap, 1 kilo 369 gram bonzai, 932 gram bonzai ham maddesi, 1 kilo 837 gram metamfetamin, 70 kök Hint keneviri, 66 gram eroin ve 6 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Söz konusu şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk olurken 44'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 22 kişi de adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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