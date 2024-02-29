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Adana'da yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları ele geçirildi

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Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen bir şahsın evine yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da bir eve yapılan baskında 5 tabanca ve parçaları gele geçirildi

ADANA - Adana'da silah ticareti yaptığı öne sürülen şahsın evine yapılan operasyonda 5 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçilirken bir kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma polisleri, Doğan D. isimi şahsın silah ticareti yaptığını belirledi. Şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Havuzlubahçe Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda, 5 ruhsatsız tabanca, 26 tabanca gövdesi, 5 şarjör, 41 mermi, 162 icra yayı, 25 icra mili ve 52 sürgü tutucu pim ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan Doğan D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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