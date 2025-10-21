Adana'da Yapay Çiçek Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Adana'da bir iş yeri önündeki yapay çiçeklerin çalınma anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinin önüne gelen bir kadın, önce etrafı sonra da dükkanın açık olup olmadığını kontrol etti. Ardından çantasından çıkardığı poşete iş yerinin önündeki yapay çiçekleri koyarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - ADANA