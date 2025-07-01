Adana'da Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Yankesicilik Yapan Şüpheli Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da iki kişinin cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli güvenlik kameralarına yakalandı. Yakalanan Şükrü A., mahkemede tutuklandı ve pişman olduğunu belirtti.

Adana'da yankesicilik yöntemiyle iki kişinin cep telefonunu çalan şüpheli, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yakalanıp tutuklanan şüpheli, "Yaptığım için çok pişmanım" dedi.

Yankesicilik olayları 3 gün önce merkez Seyhan ilçesine bağlı Karasoku Mahallesi Ali Münif Yeğenağa ve Saydam Caddelerindeki tekel bayiinde meydana geldi. İlk olayda Mehmet D.'nin, ikinci olayda ise Müslüm Y.'nin cep telefonu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından Şükrü A.'yı tespit etti. Görüntülerde yankesicilik anlarının net şekilde görülürken şüpheli saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Çalınan telefonlardan biri de ise şüphelinin evinde bulundu.

Emniyetteki ifadesinde Şükrü A., "Görüntülerdeki benim, yaptığım için çok pişmanım" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Mahalle sakinlerinden kamış isyanı: Bir kaç sene sonra köy kapanır

Kalem yapmak için ekildi, tüm köyü sardı! Dışarıya adım atamıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte otomobilin içinde can veren 4 gencin son anları

İşte otomobilde can veren 4 gencin son anları
30 yaşında hayatını kaybeden Nihal Candan'ın annesinden yürek yakan paylaşım

Gelinlik giydiği fotoğrafı ilk kez paylaştı! Yazdığı not yürek yaktı
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti: Biz ülkece ne yaşıyoruz?

Market alışverişine giden kadın, poşeti gösterip isyan etti
Gökten para yağdı, vatandaşlar yakalamak için birbiriyle yarıştı

Gökten deste deste para yağdı, halk kapmak için birbiriyle yarıştı
Anlaşma tamam gibi! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
İş insanı Ali Altınbaş hayatını kaybetti

İş dünyasının acı kaybı! Ali Altınbaş yaşamını yitirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.