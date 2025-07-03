Adana'da Yankesicilik Olayı: 700 Bin Liralık Hırsızlık

Adana'da Yankesicilik Olayı: 700 Bin Liralık Hırsızlık
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Adana'da bir kadının çantasından yankesicilik yöntemiyle yaklaşık 700 bin lira değerinde altın ve nakit para çalındı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, şüpheli Mehmet Ali A. tutuklandı.

Adana'da bir kadının çantasından yaklaşık 700 bin liralık hırsızlık, yankesicilik yöntemiyle gerçekleştirildi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken şüpheli, polis tarafından tespit edilip yakalanarak tutuklandı.

Olay,15 Haziran günü Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Aliye Y., yürüdüğü sırada sırt çantasından cüzdanının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Cüzdan içerisinde 1 adet 7 çeyrekli bilezik, 5 adet çeyrek altın, 4 adet altın bilezik ve 100 gram altın olmak üzere yaklaşık 700 bin TL değerinde altın ve 10 bin TL nakit para bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada hırsızlık olayını Mehmet Ali A.'nın (44) yankesicilik yöntemi ile gerçekleştirdiğini belirledi. Olay anının anbean güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Şüpheli, yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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