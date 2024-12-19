Üye Girişi
Haberler
MİT'ten Suriye Kamışlı'da operasyon: Yayla Kızılkaya öldürüldü
MİT'ten Suriye'de nokta atışı! Yayla Kızılkaya öldürüldü
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
HTŞ liderini zora sokan soru: Suriye'de alkole izin verilecek mi?
2 firmanın daha vatandaşa domuz eti yedirdiği ortaya çıktı
Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha

Adana'da Yangında Evinin Kül Olması Sonrası Kadın Yaralandı

Adana'da Yangında Evinin Kül Olması Sonrası Kadın Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında 5 çocuk annesi Ayşe Gültekin, evine müdahale ederken kolunu kırdı. Yangın, elektrik kontağından çıktı ve Gültekin ailesinin evinde büyük zarara yol açtı. Kızılay, aileye yardım etmek için harekete geçti.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan yangında bir ev küle dönerken, yangına müdahale etmeye çalışan 5 çocuk annesi kadının kolu kırıldı.

Yangın, 7 Aralık'ta Kozan ilçesi Varsaklar Mahallesi Sırkıntı Sokak'ta 2 katlı evde meydana geldi. 5 çocuklu Gültekin ailesinin evinde elektrik kontağından yangın çıktı. O sırada evin alt katında yaşayan 90 yaşındaki annesinin yanında bulunan Ayşe Gültekin, yukarı çıkarak yangına müdahale etmeye çalıştı. Ayağı kayarak düşen Gültekin'in kolu kırılırken, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Tüm emeklerinin yandığını belirten Ayşe Gültekin, "Annemin yanındaydım. Çocuklar 'Yangın var' diye bağırdı. Üst kata çıktım, yatağım alev almıştı. Su döktüm, o arada kaydım düştüm ve kolum kırıldı. O arada bayılmışım, hastaneye götürmüşler. Elektrikten çıktı, şase yapmış. Geçen sene de buzdolabım, çamaşır makinem yanmıştı. Şimdi annemin yanında kalıyoruz. Çocukları köye gönderdik. 2 senedir anneme bakmak için burada kalıyordum" dedi.

90 yaşındaki Emine Gök ise kızının evinin yandığını belirterek, "Evlerini kuş yuvası gibi yapmışlardı. Yandı kül oldu" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Kozan Kızılay Şubesi, evde yaptığı inceleme sonrası aileye yardımda bulunmak üzere çalışma başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
img

Çuvallarla getirdiklerine kanmayın, karşılığında bakın ne alıyorlar
img

Köfteci Yusuf'un ardından bir büyük skandal daha
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Yıldız kalecinin suratı paramparça oldu
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
İsrail medyası, Türkiye ile savaş için tarih verdi
Arda Güler 2 dakika için Katar'a gitti
2 dakika için ülke değiştirdi

Son Dakika Haberleri

Nacional - Benfica maçı saat kaçta, hangi kanalda? Nacional - Benfica maçı şifresiz mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 19 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? KPSS 2024/2 TERCİH KILAVUZU | KPSS 2024/2 tercih kılavuzu yayınlandı mı? Merkezi atama başvurusu nasıl yapılır? Celal Adan kimdir? Celal Adan kaç yaşında ve aslen nereli? Yayla Kızılkaya kimdir? PKK sorumlusu Yayla Kızılkaya öldü mü? Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 19 Aralık Roblox erişim engelinde son durum! AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? AÖF vize sınav sonuçlarına nasıl bakılır? AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı! Züleyha Ortak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Züleyha Ortak kaç yaşında, nereli? Züleyha Ortak biyografisi! Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.