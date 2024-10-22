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Adana'da Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir aile, yatağın altına konulan ısıtıcı nedeniyle çıkan yangında 3 çocuğunu kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana'da yatağın altına konulan ısıtıcıdan çıkan yangında ölen 3 çocuğun kimlikleri belli oldu. Yanan evin içerisi ve 1 yaşındaki bebeğin öldüğü kundak ile yangına sebep olan ısıtıcı görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs Mahallesi 1106 sokak 3 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli ailenin kaldığı ve en büyüğü 6, en küçüğü 1 yaşında olan 3 çocuğun yaşadığı evde çocuklar üşümesin diye bir çocuğun yatağının altına ısıtıcı konuldu. Daha sonra baba işe giderken anne ile çocuklar evde uyudu. Bir süre sonra ısıtıcıdan dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü ancak 3 çocuk yanarak feci şekilde hayatını kaybetti. Annenin evden çıkarak kurtulduğu öğrenildi. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. Yapılan incelemede çocuklardan 2'sinin kız olduğu öğrenildi. Çocukların isimlerinin ise Hüseyin Hüseyin (6), Şam Hüseyin (3) ve Şahad Hüseyin (1) olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenazeler otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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