Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Suya Düştü

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Adana'da Yangın Söndürme Uçağı Suya Düştü
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Adana'da orman yangınıyla mücadele eden yangın söndürme uçağı, Seyhan Baraj Gölü'nden su alırken düştü. Pilotlar kurtarılırken, uçağın düşme anları kameraya yansıdı.

Adana'da uçağın suya düşme anı kamerada

ADANA - Adana'da düşen yangın söndürme uçağındaki biri yabancı uyruklu 2 pilot bölgeye gönderilen ekipler tarafından sağ olarak kurtarıldı. Öte yandan uçağın su aldıktan sonra kalkarken bir kaç metreden düşerek ters dönme anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra 2 adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumum iyi, beni alın" mesajı attı. Mesajla birlikte bölgeye yakın olan diğer yangın söndürme uçağı yardım için iniş yaptı. Göldeki tekneler ve İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polislerde yardım için bölgeye gitti. Dalgıç polisler, biri yabancı 2 pilota gölde ulaşarak kurtardı. Botla alınan 2 pilot tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi.Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Düşme anı kameraya yansıdı

Seyhan Baraj Gölü'nden su alıp tekrar kalkış yapmak isterken düşen uçağın o anlarına ait görüntüler de ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, uçağı su aldığı ardından bir kaç hamle yaptığı tam havalanırken düşüp ters döndüğü anlar yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATİH KEÇE - 3.Sayfa
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