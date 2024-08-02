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Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü

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Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopteri Gökdere Köprü Barajı'na düştü. Helikopterde bulunan 5 kişilik mürettebat yüzerek kurtuldu. Helikopter enkazı suyun altında aranıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde yangın söndürme helikopterinin düştüğü bölge havadan dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Havadan müdahale için gönderilen yangın söndürme helikopteri, Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alırken bilinmeyen bir nedenle düştü. Helikopterde bulunan 3'ü Rus, 2'si Türk 5 kişilik mürettebatın düştüğü barajda yüzerek kurtulduğu bildirildi. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişilik mürettebatın kurtarılarak hastaneye kaldırıldığı anlar ise saniye saniye görüntülendi. Mürettebatın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Helikopterin düştüğü bölge dron ile havadan görüntülendi. Ekipler, suyun altındaki helikopter enkazını arama çalışmasına devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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