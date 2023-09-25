Adana'da Yangın Merdiveninden Apartmana Giren Hırsızlar Altın ve Kadın Kıyafetleri Çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bulunan bir apartmana yangın merdiveninden giren hırsızlar, bir daireden altın ve kadın kıyafetleri çalarak kayıplara karıştı. Ev sahibi olayı polise bildirdi.

Adana'da yangın merdiveninden 11 katlı apartmanın 11'inci katına giren hırsızlar, girdikleri daireden bir miktar altın ve kadın kıyafetleri çalıp kayıplara karıştı.

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, kentin en işlek caddelerinden birisi olan Bülent Angın Bulvarı üzerinde, hırsızlar bir apartmanın yangın merdivenlerinden 11 katlı apartmanın 11'inci katına çıktı. Daha sonra dairenin yangın merdivenine açılan kapısını kıran şüpheliler evin içerisine girdi. İçeri giren hırsızlar bir miktar altın ve kadın kıyafetleri çalarak kayıplara karıştı.

Ev sahibi Bade K., durumu fark etmesi üzerine polise olayı bildirdi. Polisin çalışması devam ediyor. - ADANA