Adana'da Yangın: İki Katlı Ev Çöktü, Kardeşler Aranıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı ev çöktü. Evde bulunan işitme ve konuşma engelli kardeşleri arama çalışması sürüyor.

Yangın, Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli Mustafa Menteş (84) ve kardeşi Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı. Yan evdeki komşu yangını fark edip durumu 112'ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Ekipler, ağabey ve kardeşi bulmak için enkazdaki çalışmasını sürdürüyor. - ADANA