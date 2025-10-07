Adana'da Yangın Felaketi: İki Engelli Kardeşe Ait Ceset Kalıntıları Bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde yangın çıkan iki katlı evin çökmesi sonucu içeride bulunan işitme ve konuşma engelli iki kardeşe ait olduğu değerlendirilen ceset kalıntıları bulunarak adli tıpa gönderildi. Kesin kimlik tespitinin adli tıptan gelecek sonuç sonrasında netlik kazanacağı öğrenildi.

Yangın, Saimbeyli'ye bağlı Maltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde işitme ve konuşma engelli kardeşler Mustafa Menteş (84) ve Sıtkı Menteş'in (65) yaşadığı evde sobadan dolayı yangın çıktı. Yangını kimse fark etmeyince iki katlı ev çöktü, iki kardeş çöken evin altında kaldı. Bu sırada yangın yandaki eve de sıçradı. Yan evdeki komşu yangını fark edip durumu 112'ye bildirip, işitme ve konuşma engelli kocasını da kurtardı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri de yangını söndürdü.

Ekipler, ağabey ve kardeşi bulmak için enkazda çalışma yaptı. Yapılan çalışmada evde yaşayan iki kardeşe ait olduğu değerlendirilen ceset kalıntılarına ulaşıldı. Kalıntılar, ekipler tarafından titizlikle alınarak kesin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA