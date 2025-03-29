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Adana'da Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Adana'da Yangın: 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir evde meydana gelen yangında 5 ve 6 yaşındaki iki kuzen yaşamını yitirdi. Evin üst katında çıkan yangında, çocukların anneleri evde bulunmadığı için yalnız kaldıkları öğrenildi.

Adana'da bir evde çıkan yangında 5 ve 6 yaşındaki 2 kuzen hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 674 Sokak'ta bulunan 2 katlı evin üst katında meydana geldi. İddiaya göre, Anne Y.G. komşuya gittiği için 6 yaşındaki zihinsel engelli Doğukan G. ile 5 yaşındaki kuzeni Kurtuluş Can N. evde yalnız kaldı. Bu sırada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevre sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri eve girip yangını söndürürken yan yana 2 çocuğun cansız bedenine ulaştı. Çocukların yakınları, olay yerinde gözyaşı döktü.

Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından çocukların cansız bedeninin adli tıpa kaldırılacağı belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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