Adana'da yanan otomobilde ceset bulundu, 1 kişi tutuklandı

ADANA (İHA) – Adana'nın Kozan ilçesinde yanan otomobilde bulunan cesetle ilgili gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, gece saatlerinde tamamen yanan otomobili fark edenler durumu jandarmaya bildirdi. Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, otomobilin direksiyonu başında yanmış ceset bulundu. Ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Cinayet şüphesi üzerine 2 kişi gözaltına alındı

Kiralık olduğu tespit edilen otomobilde bulunan cesetle ilgili Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri İ.G. ve M.G. isimli 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken İ.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADANA