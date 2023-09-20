Adana'da Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, daireden yayılan koku üzerine yapılan ihbar üzerine olay yerine geldi. İncelemeler sonucunda kişinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli olacak.