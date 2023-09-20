Adana'da Yalnız Yaşayan Kişi Evde Ölü Bulundu
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu. Polis ekipleri, daireden yayılan koku üzerine yapılan ihbar üzerine olay yerine geldi. İncelemeler sonucunda kişinin yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlendi. Ölüm nedeni ise otopsi sonucunda belli olacak.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kişi yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.
Şambayadı Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında bulunan daireden yayılan koku üzerine bina sakinleri polisi aradı.
Dairenin kapısını açarak içeriye giren ekipler, burada yalnız ikamet eden Serdar Ömezli'nin (48) hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaklaşık bir hafta önce yaşamını yitirdiği sanılan Ömezli'nin cenazesi, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Ömezli'nin şüpheli bulunan ölümünün nedeni, otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.