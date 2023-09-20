Adana'da yalnız yaşayan bir kişi ölü bulundu

Adana'nın Çukurova ilçesinde yalnız yaşayan bir kişi olan Serdar Ömezli'nin evinde ölü bulundu. Komşuların kötü kokuları fark etmesi üzerine olay 112'ye bildirildi. Ekiplerin kapıyı açmasıyla cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da bir kişi, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Şambayadı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, öğle saatlerinde bir apartmanın zemin katından kötü kokular gelince komşuları durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yalnız yaşayan Serdar Ömezli'nin (35) dairesinden kötü koku yayıldığını fark ederek zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca çilingir marifetiyle kapı açıldı. Eve giren ekipler, Ölmezli'nin cansız bedenini buldu. Yaklaşık bir hafta önce öldüğü değerlendirilen Ölmezli'nin cansız bedeni, yapılan çalışmaların ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA