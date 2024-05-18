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Adana'da yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı gençten 5 gündür haber alınamıyor

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Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Mayıs günü sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ömer Bulakbaşı'ndan (27) 5 gündür haber alınamıyor. Ailenin durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, Bulakbaşı'nın yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi. Ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana'da yakınlarının kayıp başvurusu yaptığı gençten 5 gündür haber alınamıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde 14 Mayıs günü sabah işe gitmek üzere evden çıkan Ömer Bulakbaşı'ndan (27) 5 gündür haber alınamıyor. Ailenin durumu Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bildirmesi üzerine polis ekipleri kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı. Çocuklarından haber alamayan aile, Bulakbaşı'nın yerini bilenlerin ya da görenlerin durumu polis ekiplerine bildirmesini istedi.

Ekipler kayıp şahsı bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Seyhan Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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