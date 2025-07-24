Adana'da Yağmaya Teşebbüs Eden Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Yağmaya Teşebbüs Eden Şüpheli Tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde birden fazla iş yerine yönelik 'yağmaya teşebbüs' ve 'nitelikli tehdit' suçlarına karıştığı tespit edilen 33 yaşındaki şüpheli V.Z.Y. tutuklandı. Önceki suçları arasında cinayet de bulunan şüphelinin 3 arkadaşı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde "yağmaya teşebbüs" ve "nitelikli tehdit" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kozan'da 4 Temmuz 2025 tarihinde ilçede birden fazla iş yerine yönelik "yağmaya teşebbüs" ve "nitelikli tehdit" suçları meydana geldi. Polis yaptığı çalışma olaya 3 şüphelinin karıştığını tespit etti. Polis şüphelilerin adreslerine yaptığı baskında 3 kişiyi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden olayın faili olduğu değerlendirilen V.Z.Y. (33), çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. V.Y.Z'nin daha önceden cinayet başta olmak üzere bir çok suçtan yargılandığı öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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