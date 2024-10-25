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Adana'da Uzun Namlulu Silah Operasyonu: 1 Gözaltı

Adana'da Uzun Namlulu Silah Operasyonu: 1 Gözaltı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde polis, bir evde yaptığı operasyonda uzun namlulu silah ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı. Ekipler, evin çatısındaki çuvallar arasına zulalanmış silahı buldu.

Adana'da Yüreğir polisi bir eve yaptığı operasyonda uzun namlulu silah ele geçirirken 1 kişiyi gözaltına aldı.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Alişan Ç. evinde uzun namlulu silah olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler söz konusu adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çatısında çuvalların arasına zulalanmış vaziyette uzun namlulu silah ele geçirildi. Silahın kendisinin olduğu belirten Menduh Ç. ise gözaltına alındı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Yüreğir Polis adana Suç

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