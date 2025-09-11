Haberler

Adana'da Uyuyan Bekçinin Telefonunu Çalan Hırsız Tutuklandı

Adana'da inşaat bekçisi İsmet A.'nın uyuduğu sırada cep telefonunu çalan hırsız, polis tarafından yakalanarak tutuklandı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 27 Ağustos saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta yürüyen Ö.K. sandalyede uyuyakalan inşaat bekçisi İsmet A.'yı fark edince yanındaki taşın üzerine oturdu. Bir süre çevreyi gözleyen şüpheli, İsmet A.'nın ceplerini kontrol edip, cep telefonunu çaldı. Daha sonra kalkan şüpheli, hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek, bölgeden ayrıldı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Uyandığında cep telefonunun çalındığını fark eden bekçinin ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Polis, şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ö.K. olduğunu tespit etti. Yüreğir ilçesinde saklandığı adrese baskın yapan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. - ADANA

