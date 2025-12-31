Haberler

Adana'da evlerinden uyuşturucu ve silahlar çıkan 2 kadın tutuklandı

Adana'da evlerinden uyuşturucu ve silahlar çıkan 2 kadın tutuklandı
Güncelleme:
Adana'da narkotik polisinin gerçekleştirdiği operasyonda, 13 kilo 300 gram bonzai ham maddesi ve 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Tutuklanan kadınlar, uyuşturucu maddeyi kullandıklarını ancak satmadıklarını iddia etti.

Adana'da narkotik polisinin şüpheli iki kadının yaşadığı eve yaptığı operasyonda, 13 kilo 300 gram bonzai yapılacak ham madde ve biri otomatik 4 tabanca ele geçirildi. Tutuklanan kadınların "Uyuşturucu madde satmıyoruz, silahlar da bize ait değil" savunması yaptığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde satışı yaptığı öne sürülen S.A. (32), D.T. (43) isimli kadınların yaşadığı eve baskın yaptı. Şüphelilerin Seyhan ilçesine bağlı İsmetpaşa Mahallesi'ndeki evine yapılan baskında 13 kilo 300 gram bonzai elde edilebilen 133 gram bonzai ham maddesi, 94 gram bonzai, 8 adet sentetik ecza, 4 adet hassas terazi, biri otomatik 4 adet ruhsatsız tabanca ve 53 adet mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki kadın da emniyete götürüldü. Şüpheli kadınların ifadelerinde "Uyuşturucu maddeyi kullanıyoruz, satmıyoruz. Silahlar da bize ait değil" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadınlar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, narkotik polisi şüphe üzerine durduğu bir otomobilden 15 paket halinde toplam 9,18 gram kokain ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. da (27) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

