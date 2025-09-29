Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 5 Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın Kozan ilçesinde polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmalarda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı.

Kozan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Güven Uygulamaları' çerçevesinde 40 farklı nokta şok denetimler yaptı. Denetimlerde uyuşturucu madde ticareti, yağma ve yasa dışı silah taşıma suçlarından 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan 5 şüpheli de emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Yapılan denetimlerde 3 tabanca, bir otomatik silah ve 5 av tüfeği, 245 adet mermi ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 8 otomobil sürücüsüne modifiyeden işlem yapılırken, 132 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.Ayrıca 23 araç ve 11 motosiklet trafikten men edildi. - ADANA