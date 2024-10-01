Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 243 Gözaltı

Adana'da Seyhan polisi 59 ruhsatsız silah, 2 bin 971 uyuşturucu hap ele geçirirken çeşitli suçlardan aranan 243 kişiyi yakaladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye, araştırma ve çarşı mahalle bekçileri 23-29 Eylül tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda 36 ruhsatsız tabanca, 15 ruhsatsız tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 55 kesici-delici alet, 532 mermi ve çelik yelek ele geçirdi.

Yapılan asayiş çalışmalarında silahların yanı sıra 1 kilo 858 gram narkotik madde, 2 bin 971 uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirdi.

Hırsızlık, yaralama gibi çeşitli suçlardan aranan 243 kişi de yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 8'i ruhsatsız silah bulundurmak suçundan olmak üzere toplam 39 kişi de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA