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Adana'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

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Adana'da narkotik polislerince durdurulan hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin ve 2 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 3 şüpheliden biri tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da narkotik polislerinin durdurduğu hafif ticari araçta 1 kilo 52 gram metamfetamin ile 2 ruhsatsız tüfek ele geçireldi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi'nde yapılan takip sonucu bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 kilo 52 gram metamfetamin, 16,43 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ve 2 ruhsatsız pompalı tüfek ele geçirildi. Araçtaki Derviş K. (40), Gaffar T. (41) ve Gökhan K. (30) gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadelerinde uyuşturucu madde satmadıklarını, sadece kullanıcı olduklarını iddia etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sahibi olduğu belirlenen Derviş K. tutuklanırken, Gaffar T. ve Gökhan K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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