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Adana'da Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Üretimi Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da iş yerinde esrar yetiştiren Yılmaz G., polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı. Yapılan operasyonda 17 kök hint keneviri ve diğer uyuşturucu üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Adana'da iş yerinde esrar yetiştiren şüpheli polisin takibi sonucu yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen Yılmaz G.'yi (44) takibe aldı. Yapılan çalışmada Yılmaz G'nin Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki iş yerine iklimlendirme sistemi kurduğu ve uyuşturucu ürettiği tespit edildi. Adrese yapılan operasyonda, 17 kök hint keneviri, 51 gram kurutulmuş esrar, 26 adet led lamba, güçlendirici adaptör, 2 adet havalandırma aparatı, nemlendirici, ısı ölçer, çadır, projektör, 8 adet saksı ve gübre çözeltisi ele geçirildi. Gözaltına alınan Yusuf G.'nin emniyetteki ifadesinde, "İçmek için uyuşturucu madde yetiştiriyorum. Uyuşturucu madde ticareti yapmıyorum" dediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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