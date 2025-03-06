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Adana'da Uyuşturucu Torbacılarına Operasyon: 6 Tutuklama

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Adana'da uyuşturucu madde satışı yapan torbacı şebekesine yönelik yapılan operasyonda 1'i kadın 6 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar dikkat çekti.

Adana'da uyuşturucu madde satışı yapan torbacı şebekesine operasyon yapıldı, 1'i kadın 6 şüpheli yakalanıp tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satışı yapan torbacı şebekesini belirledi. Bunun üzerine ekipler yaptığı teknik ve fiziki çalışmada 6 şüpheli belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı, 6'sı da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ve işyerlerinde yapılan arama çalışmalarında 867,08 gram metamfetamin, 17,23 gram bonzai, 125 adet uyuşturucu hap, hassas terazi ve 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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