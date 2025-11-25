Adana'da Uyuşturucu Ticaretine Yönelik Operasyon: 39 Hükümlü Yakalandı

Adana'da düzenlenen operasyonda, haklarında uyuşturucu ticaretinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan 39 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 yıl ile 37 yıl arasında hapis cezasıyla aranan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Adresleri tespit edilen 39 firari, düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine teslim edildi. - ADANA