Polisin şüphelendiği şahsın 9 yıl 2 ay hapis cezası çıktı: Cezaevine teslim edildi

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin şüphesiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 3011 sokakta durumundan şüphelendikleri bir şahsı yakaladı. Ekiplerin sorgusunda şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan H.K. (37) olduğu belirlendi.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA