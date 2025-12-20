Haberler

Polisin şüphelendiği şahsın 9 yıl 2 ay hapis cezası çıktı: Cezaevine teslim edildi
Güncelleme:
Adana'da polisin şüphesiyle yakalanan H.K., uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevine teslim edildi.

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, polisin şüphesiyle yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi 3011 sokakta durumundan şüphelendikleri bir şahsı yakaladı. Ekiplerin sorgusunda şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan aranan H.K. (37) olduğu belirlendi.

Emniyet ve adliyede işlemleri tamamlanan hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

