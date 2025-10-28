Adana'da Uyuşturucu Ticaretinden 22 Firari Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti suçundan 2 ile 18 yıl arası hapis cezası bulunan 22 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti suçundan haklarında kesinleşmiş 2 ile 18 yıl arası hapis cezası bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şahısların adresleri ve bulunduğu bölgeler belirlenerek operasyon yapıldı. Operasyonda 22 firari hükümlü yakalandı.

Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 22 hükümlü de cezaevine teslim edildi. - ADANA