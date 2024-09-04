Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde polis, parkta şüphelendiği kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Adana'da Seyhan polisi parkta şüphelendiği kişiyi kovalamaca sonucu yakaladı. Yakalanan şüphelinin uyuşturucu ticareti suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, Reşatbey mahallesi Merkez Park içerisinde durumundan şüphelendiği kişiye GBT yapmak istedi. Ancak şüpheli polislerden kaçmaya başladı. Kısa süre yakalanan kovalamanın ardından şüpheli kıskıvrak yakalandı.
Yakalanan şüphelinin GBT sorgusu yapıldığında uyuşturucu ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi. Polis merkezine götürülen şüpheli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - ADANA