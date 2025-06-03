Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da otomobilinde uyuşturucu satışı yapan şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli H.T.'nin (35) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekiplerin takibe aldıkları şüpheli, Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde aracında yakalandı. Araçta yapılan aramada 20,35 gram bonzai ve 43 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.T. tutuklandı. - ADANA