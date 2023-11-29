Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahsın Evinden Silahlar Çıktı

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir şahsın evinde bulunan uzun namlulu silah, tabanca ve tüfek, komşusunun evinde saklandığı ortaya çıktı. Komşu da tutuklandı.

Torbacı hem kendisini, hem de komşusunu yaktı

Seyhan polisi bir evde uzun namlulu silah, ruhsatsız silahlar ve çok sayıda mühimmat ele geçirdi

Seyhan polisleri ruhsatsız silahlara geçit vermiyor, 54 ruhsatsız silah yakalanırken 18 kişi de tutuklandı

ADANA - Adana'da uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülerek tutuklanan şahısın evindeki uzun namlulu silah, tabanca ve tüfeği de komşusunun evine sakladığı ortaya çıkınca komşu da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Seyhan Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, narkotik madde taşıdığı için tutuklanan Ali Can N.'nin, yakalanmadan önce evinde bulunan uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfeği komşusu olan S.Y.'in evinde sakladığı bilgisine ulaştı.

Araştırma polisleri, söz konusu S.Y.'nin Sarıçam ilçesindeki Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan adrese baskın düzenlendi. Ekipler baskında S.Y.'yi yakalarken evde yapılan aramada uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek, 2 uzun namlulu silah şarjörü, 1 tabanca şarjörü, 48 uzun namlulu silah mermisi, 5 tabanca mermisi ve 20 tüfek kartuşu ele geçirdi.

Silahları saklayan S.Y.'nin kasten yaralamadan suç kaydığını olduğunu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y.'de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"Seyhan'da ruhsatsız silahlara geçit yok"

Adana genelinde ruhsatsız silah taşıyan kişilerin kökünü kazımak için ekipler hız kesmeden asayiş uygulamalarına devam ediyor. Bu çerçevede Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri bir hafta içerisinde yaptığı asayiş uygulamalarında 36 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet ruhsatsız tüfek ve 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Öte yandan, ruhsatsız silah bulunduran 18 kişi tutuklanırken 12 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.