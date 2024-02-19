Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Hükümlü Yakalandı

Adana'da uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bağlar Polis Merkezi Amirliği'nde görevli çarşı ve mahalle bekçileri, devriye görevini icra ettiği sırada şüphelendikleri Binali K. (47)'ya GBT sorgusu yapmak istedi. Bu sırada şüpheli kaçmaya başladı. Bekçiler şüpheliyi ara sokaklarda kovalayarak yakaladı.

Yakalanan şüpheliye GBT sorgusu yapıldığında uyuşturucu madde ticaretinden 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

Bekçiler, hükümlüyü polis merkezine götürdü. Hükümlü buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra önce adliyeye ardından cezaevine götürüldü. - ADANA