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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 8 Kişi Yakalandı
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Adana'da polis, uyuşturucu ticareti yapan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişiye eş zamanlı operasyon düzenleyerek hepsini yakaladı. Operasyon sonrası şüpheliler cezaevine gönderildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti yapan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uzun süredir aranan ve uyuşturucu suçlarından haklarında hapis cezası bulunan şüphelileri takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu adresleri tespit edilen 8 firari için sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 8 şahıs da yakalandı. Emniyet ve adliyede işlemleri yapılan 8 hükümlü cezaevine teslim edildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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