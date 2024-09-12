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Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlüye İnternet Üzerinden Tebligat

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Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan hapis cezası alan hükümlü, tüm aramalara rağmen bulunamayınca mahkeme tarafından internet sitesine verilen ilanla tebliğ edildi.

Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan 24 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen hükümlü tüm aramalara rağmen bulunamayınca mahkeme tarafından internet sitesine verilen ilanla tebliğ edildi.

Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde geçen yıl uyuşturucu sattığı iddia edilen Zümrüt Alır (27) hakkında Adana 13'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan dava açıldı. Tutuksuz yargılanan hükümlü Zümrüt Alır hakkında, 21 Mayıs'ta karar verildi. Hükümlü Zümrüt Alır'ın katılmadığı duruşmada mahkeme heyeti, hükümlü Alır'ı, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçunu işlediğine kanaat getirip 24 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 187 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti. Mahkemenin gerekçeli kararı, tüm aramalara rağmen sanık Zümrüt Alır'a ulaşılamayınca tebliğ edilemedi. Bunun üzerine kararın ilanen tebliğine karar verildi. Bir internet sitesinde yayınlanan karar ilanı tebliğinde hükümlünün adres kayıt sisteminde adresinin olmadığı, yapılan araştırmalara rağmen hükümlünün ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle hükümlünün adresinin meçhul olduğu anlaşıldığından hüküm özetinin bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine karar verildiği açıklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Mahkeme 3-sayfa Güncel adana

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