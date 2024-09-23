Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur güven uygulamaları sırasında, uyuşturucu ticareti suçundan 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunana bir hükümlü yakalandı. Uygulamada çeşitli suçlardan toplamda 6 hükümlü tutuklandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur güven uygulamalarında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozan ilçesinde 16-23 Eylül tarihleri arasında 33 noktada 284 polis ile "Huzur-Güven" uygulaması gerçekleşti. Uygulamada uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli, dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 hükümlü, görevli memura mukavemetten ve mala zarar verme sucundan 2 şüpheli, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan 1 şüpheli, orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içine yerleşilmesi suçundan 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay cezası bulunan 1 hükümlü ve uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokan 11 araca modifiyeden, 58 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden idari işlem uygulandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Uyuşturucu Güvenlik 3-sayfa trafik Güncel Hukuk Kozan adana Ceza Suç

İsrail'den Lübnan'a saldırı! Ölü sayısı 100'e yükseldi, 400'den fazla yaralı var

İsrail'in bomba yağdırdığı ülkede 50 kişi öldü, 300'den fazla yaralı var

 Ümraniye'de polisi şehit eden saldırgan adliyeye böyle sevk edildi! Emniyet'ten 3 ayrı mesaj

Emniyet'ten polis katiline ayar! Adliyeye sevk ederken 3 ayrı mesaj verdiler

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ümraniye'de polis memurunu şehit eden şahıs tutuklandı mı? Adliyeye sevk edilme anı! İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 23 Eylül İstanbul nöbetçi eczaneler! Yakınlarda nöbetçi eczane var mı? Engelli çobanı öldüresiye dövdüler! Olay ne? Olay ne zaman, nerede oldu? (VİDEO İZLE) Kadir İstekli davası ne oldu, kaç yıl ceza aldı? 6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar açıklandı! Fenerbahçe- Union SG maçı ne zaman? Fenerbahçe- Union Saint Gilloise UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda, şifresiz mi? Tomris Giritlioğlu kimdir, kaç yaşında öldü? Tomris Giritlioğlu'nun hayatı... Tomris Giritlioğlu öldü mü, neden öldü? Tomris Giritlioğlu ne kanseri, hastalığı nedir? ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ CANLI İZLE (23 EYLÜL) Yemekteyiz 'de bugün kim yarışacak? Yemekteyiz hangi kanalda, saat kaçta? Tüpraş ne zaman temettü dağıtacak? 2024 Tüpraş temettü ne zaman ve ne kadar yatacak? MasterChef Adana Kebap Tarifi! Adana Kebap nasıl yapılır, malzemeleri neler? MEB PERSONEL ALIMI: MEB ek personel alımı başvuruları başladı mı? Başvurular nereden ve nasıl yapılır? MEB personel alımı şartları neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });