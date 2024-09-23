Adana'da Uyuşturucu Ticareti Suçundan Hükümlü Yakalandı

Adana'nın Kozan ilçesinde huzur güven uygulamalarında uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kozan ilçesinde 16-23 Eylül tarihleri arasında 33 noktada 284 polis ile "Huzur-Güven" uygulaması gerçekleşti. Uygulamada uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli, dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunan 1 hükümlü, görevli memura mukavemetten ve mala zarar verme sucundan 2 şüpheli, kasten yaralama ve mala zarar verme suçundan 1 şüpheli, orman alanlarının işgali, ormandan faydalanma ve orman içine yerleşilmesi suçundan 2 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 hükümlü, uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay cezası bulunan 1 hükümlü ve uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 2 yıl 6 ay cezası bulunan 1 hükümlü yakalandı. Yakalanan hükümlüler sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye sokan 11 araca modifiyeden, 58 motosiklet sürücüsüne de çeşitli maddelerden idari işlem uygulandı. - ADANA