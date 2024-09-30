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Adana'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü

Adana'da Uyuşturucu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Öldürüldü
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, uyuşturucu satışı nedeniyle iki komşu arasında çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Orhan Boyan kurtarılamazken, Fatih Y. tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu sattığını öne sürdüğü komşusunu öldüren şahsın ifadesinde, "Kendi bıçağının üzerine düştü, ben bıçaklamadım" diye savunma yaptığı öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 27 Eylül günü saat 10.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Orhan Boyan (37) mahallede uyuşturucu satışı yaptığı için komşusu Fatih Y. (40) ile tartıştı. Fatih Y., Orhan Boyan'ı uyuşturucu satmaması konusunda defalarca uyardı. Uyarıları dikkate almayınca sinirlenen Fatih Y., Orhan Boyan'la kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında Fatih Y., Orhan Boyan'ı göğsünden ve karnından bıçakladı. Boyan kanlar içerisinde yere yığılırken Fatih Y. hiçbir şey olmamış gibi evine gitti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan Orhan Boyan'ı hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Orhan Boyan kurtarılamadı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler, söz konusu şüpheli Fatih Y.'yi evinde yakaladı. Yakalanan şüpheli polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, öldürülen Orhan Boyan'ın "Uyuşturucu ticareti", "Mala zarar verme" ve "Kasten yaralama" suçlarından çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

İlginç savunma

Emniyette sorguya alınan Fatih Y.'nin, "Daha önce Orhan ile kavga ettik, arkadaşlarımız ayırdı. Olay günü, bıçak çekerek üzerime geldi. Arbede sırasında kendi bıçağının üzerine düşerek, yaralandı. Ben bıçaklamadım" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fatih Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Politika Güvenlik 3-sayfa Cinayet Seyhan Kavga Fatih adana Suç

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