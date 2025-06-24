Adana'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 6 Tutuklama

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Adana'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 6 Tutuklama
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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda 250 gram bonzai, metamfetamin ve sentetik uyuşturucular ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 6 tutuklama

ADANA - Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 250 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 32,96 gram bonzai hammaddesi, 13 adet sentetik ecza, 13 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
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