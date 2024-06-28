Adana'da Uyuşturucu Suçundan Aranan 2 Hükümlü Yakalandı

Adana'da narkotik polisleri uyuşturucu suçundan 15 yıl ve 20 yıl hapis cezasıyla aranan 2 hükümlüyü yakaladı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımı sucundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mehmet Ürünveren ile 20 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Mehmet Sebih'i yakalamak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışma neticesinde iki şüpheli saklandıkları ikametlerinde yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA