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Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı

15 Aralık 2023 22:27 Güncelleme: 22:28 Abone Ol

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı. Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmada şahısları uyuşturucu satarken yakaladı. Şüphelilerin üzerinde ise çeşitli miktarda uyuşturucu ve sentetik ecza ele geçirildi.