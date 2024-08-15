Adana'da uyuşturucu sattığı öne sürülen 2 kişi tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi'nde bir eve baskın yaptı. Düzenlenen baskında 21 pakette 801,34 gram sentetik kannabinoid ve 4 sentetik ecza ele geçirildi. Evdeki Yasin Ş. ve Yaşar G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. - ADANA