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Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Satışı Yapan Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen Alper S., emniyetin düzenlediği operasyonla yakalandı. Evinin aramasında ele geçirilen uyuşturucu ve hassas terazi ile birlikte mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen kişi operasyonla yakalandı. Evinde bir miktar uyuşturucu da ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Alper S.'nin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi. Bunun üzerine söz konusu şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ndeki evine operasyon yapıldı. Evde yapılan arama çalışmalarında 4 pakette toplam 38.57 gram satışa hazır halde bonzai ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan Alper S. ise emniyete götürüldü. Emniyetteki sorgusunda Alper S.'nin uyuşturucunun kendisine ait olduğunu kabul ettiği öne sürüldü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alper S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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