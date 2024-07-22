Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da Çukurova polisleri uyuşturucu sattığı öne sürülen şüpheliyi evine yaptığı baskınla yakaladı. Söz konusu şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken evinde yapılan aramada satışa hazır çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı araştırma ekipleri Mehmet D.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler şahsın Yurt Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Düzenlenen baskında şüpheli yakalanırken evinde yapılan arama çalışmasında 14 pakette toplam 14.85 gram bonzai ile 49 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Araştırma ekipleri şüpheliyi Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA