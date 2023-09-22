Adana'da Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

Adana'da polis ekipleri, Mithatpaşa Mahallesi'nde uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelenilen M.K'yi yakaladı. Yapılan aramada, 675 adet captogan cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da polis ekipleri ara sokaklarda uyuşturucu satıcısını yakaladı. Satıcının yanındaki çantada 675 adet captagon cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Araştırma ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde yaptığı çalışmada uyuşturucu satıcısı olduğundan şüphelendiği M.K'yi yakaladı. M.K.'nin çantasında yapılan arama çalışmasında 675 adet captogan cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA