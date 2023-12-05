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Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 5 Kişi Tutuklandı

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Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları tespit edilen 5 kişi tutuklandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda yakalanan 5 kişi tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlara devam ediyor. Ekiplerin sahada yaptığı şok baskınlarda uyuşturucu satışı yaptığını tespit edilen Sancar Y., Yasin K., Murat Ö., Yusuf Kaan Y. ve Mustafa A. yakalandı.

Uyuşturucu satıcılarının üst aramasında, 14 pakette toplam 294,39 gram bonzai, 8 pakette 2,43 gram metamfetamin, 947 adet sentetik ecza, 30.62 gram bonzai yapımında kullanılan ham madde, 2 pakette 2 gram esrar, 1.45 gram eroin, uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 56.54 gram tütün, 2 hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ile 15 mermi ele geçirildi.

10 gramından 1 kilogram bonzai yapılıyor

Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyon çerçevesinde ele geçirilen, bonzai yapımında kullanılan 30.62 gram ham maddeden yaklaşık 3 kilogram bonzai yapılabileceği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 5'i de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

operasyon Narkotik Adana Adliye Uyuşturucu Suç Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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