Adana'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 4 tutuklama

Adana'da yapılan operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı. Operasyonda 585 gram sentetik uyuşturucu, 54 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. 4 zanlı tutuklandı, 1 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.