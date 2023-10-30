Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Ali T. ile Özcan K., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler, Yüreğir ve Sarıçam ilçesinde satış yaptığı belirlenen Ali T. ile Özcan K.'nin evlerine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5,25 gram metamfetamin, 121 gram bonzai ve 1,63 gram esrar ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.