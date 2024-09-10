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Adana'da Uyuşturucu Satıcılarına Operasyon: 2 Hükümlü Yakalandı

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Adana'da yapılan operasyonda aranan 2 hükümlü narkotik polislerince yakalandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda biri 21 yıl, diğeri ise 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 2 hükümlü kovalamaca sonucu narkotik polislerince yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Seyhan ilçesine bağlı Yenibey Mahallesi'nde bir adrese baskın yapıldı.

Yapılan baskında evde bulunan Özkan E. ile Osman D. kaçmaya başladı. Şüpheliler narkotik polisleri tarafından kovalamaca sonucu yakalandı. Özkan E. kaçarken düşüp kolunu kırdı.

Şüphelilerin ikamet ettiği evde yapılan arama çalışmalarında 22,91 gram bonzai ile 0.70 gram bonzai hammaddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelilerden Osman D.'nin 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu Özkan E.'nin ise çeşitli suçlardan toplamda 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Yakalanan 2 hükümlü de emniyetteki ifadelerinde uyuşturucu maddelerin kendilerine ait olmadığını ve suçlamaları kabul etmediklerini ileri sürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlüler cezaevine gönderildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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